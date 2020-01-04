Лукашенко-старший становится бомбардиром

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В своем первом матче на Рождественском турнире команда президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея.

Фото пресс-службы президента

В поединке было заброшено 14 шайб, три из которых на счету Александра Лукашенко — 11:3 (2:0, 4:2, 5:1).


Любимая игрушка Лукашенко. Стартовал Рождественский хоккейный турнир

Кроме главы государства результативно сыграли глава ФХРБ Геннадий Савилов (он признан лучшим игроком матча) — 3 шайбы и бывший форвард национальной сборной Дмитрий Мелешко — 2.

А вот младший сын президента — Николай (также выступает за белорусскую команду) — ни голами, ни ассистенскими баллами не отметился. 

В турнире принимают участие 12 команд, которые разбиты на четыре группы.

Группа А: Беларусь, команда IIHF, CША

Группа B: Китай, ОАЭ, сборная Балкан

Группа С: Украина, Швейцария, Финляндия

Группа D: сборная Балтии, Германия, Россия


Видеофакт. Лукашенко подарил клюшку мальчику с плакатом

Беларусь, которую по традиции представляет хоккейная команда президента, 4 января свграет против команды США.

6 января состоятся полуфиналы, в которых сыграют победители групп, а также стыковые матчи за 5-12 места. 7 января — матч за третье место и финал.

Турнир проводится в 16-й раз. Команда Беларуси становилась победителем 12 раз. В прошлом году в финале Беларусь обыграла Россию — 8:5.
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Тэги: Рождественский турнир Персона: Александр Лукашенко Геннадий Савилов Дмитрий Мелешко Николай Лукашенко Город: Минск

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