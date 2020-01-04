Лукашенко-старший становится бомбардиром
В своем первом матче на Рождественском турнире команда президента Беларуси разгромила сборную Международной федерации хоккея.
В поединке было заброшено 14 шайб, три из которых на счету Александра Лукашенко — 11:3 (2:0, 4:2, 5:1).
Кроме главы государства результативно сыграли глава ФХРБ Геннадий Савилов (он признан лучшим игроком матча) — 3 шайбы и бывший форвард национальной сборной Дмитрий Мелешко — 2.
А вот младший сын президента — Николай (также выступает за белорусскую команду) — ни голами, ни ассистенскими баллами не отметился.
В турнире принимают участие 12 команд, которые разбиты на четыре группы.
Группа А: Беларусь, команда IIHF, CША
Группа B: Китай, ОАЭ, сборная Балкан
Группа С: Украина, Швейцария, Финляндия
Группа D: сборная Балтии, Германия, Россия
Беларусь, которую по традиции представляет хоккейная команда президента, 4 января свграет против команды США.
6 января состоятся полуфиналы, в которых сыграют победители групп, а также стыковые матчи за 5-12 места. 7 января — матч за третье место и финал.
Турнир проводится в 16-й раз. Команда Беларуси становилась победителем 12 раз. В прошлом году в финале Беларусь обыграла Россию — 8:5.