В Минске пропала 17-летняя девушка

Правоохранители столицы ведут розыск Елены Лавковой, которой 17 февраля должно исполниться 18 лет.

Как сообщается, девушка пропала накануне Нового года. Она рано утром 30 декабря ушла из дома на учебу и перестала выходить на связь с родными и близкими.

В милиции подчеркнули, что Елена и ранее неоднократно уходила из дома.

На момент исчезновения была одета в черный пуховик до бедра, темно-синее платье, черные ботинки, при себе имела белый рюкзак.

Если вы обладаете информацией о местонахождении девушки, позвоните по телефонам:

+375 29 3027516;

+375 17 2076767;

102.

Ранее Naviny.by писали, что пропавшая в Фаниполе полтора месяца назад 16-летняя Яна Нарейка была найдена. С ней все нормально.

А вот исчезнувшего в Минске 32-летнего Семена Никонова нашли погибшим.