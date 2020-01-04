В Минске пропала 17-летняя девушка
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Правоохранители столицы ведут розыск Елены Лавковой, которой 17 февраля должно исполниться 18 лет.
Как сообщается, девушка пропала накануне Нового года. Она рано утром 30 декабря ушла из дома на учебу и перестала выходить на связь с родными и близкими.
В милиции подчеркнули, что Елена и ранее неоднократно уходила из дома.
На момент исчезновения была одета в черный пуховик до бедра, темно-синее платье, черные ботинки, при себе имела белый рюкзак.
Если вы обладаете информацией о местонахождении девушки, позвоните по телефонам:
- +375 29 3027516;
- +375 17 2076767;
- 102.
Ранее Naviny.by писали, что пропавшая в Фаниполе полтора месяца назад 16-летняя Яна Нарейка была найдена. С ней все нормально.
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