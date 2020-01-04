На пожаре в Чашникском районе сгорела 90-летняя пенсионерка

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Трагедия, по данным дежурной части МЧС, произошла днем третьего января в частном доме в деревне Колтки.

Когда первые расчеты прибыли к месту вызова, По прибытии к месту вызова, дом уже полыхал, крыша частично обрушилась.

Во время тушения пожара, спасателями на полу в доме под обрушившимися конструкциями кровли был обнаружен труп 90-летней хозяйки дома.

Огнем уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество.

Всего за минувшие сутки на территории страны произошло 14 пожаров. Как отметили в МЧС, с начала года зарегистрировано 73 пожара (за аналогичный период прошлого года — 56), на которых погибли 15 человек (9).
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Чашники

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