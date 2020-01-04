Что произошло с долларом

Мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями белорусских банков, проведенный БелаПАН, констатировал падение на 2,74% (с 2,173 до 2,1134 рубля) в 2019 году среднего курс наличного доллара.

В январе доллар подешевел на 1,09% (до 2,14925 рубля), в феврале — на 0,58% (до 2,13685), в марте — на 0,40% (до 2,12835), в апреле — на 1,22% (до 2,10245), в мае — на 0,23% (до 2,0976), в июне — на 2,65% (до 2,0421), в июле — на 0,44% (до 2,0331), в августе — вырос на 3,12% (до 2,09645), в сентябре — снизился на 0,98% (до 2,07595), в октябре — на 1,13% (до 2,0524), в ноябре — вырос на 2,79% (до 2,1097), в декабре — на 0,18%.

Средний курс покупки увеличился за декабрь на 0,07% (с 2,0993 до 2,1008 рубля), продажи — на 0,27% (с 2,1201 до 2,1259).

Биржевой курс доллара снизился за январь на 0,46% (с 2,1598 до 2,1499 рубля), за февраль — на 0,53% (до 2,1384), за март — на 0,46% (до 2,1285), за апрель — на 1,07% (до 2,1057), за май — на 0,32% (до 2,0989), за июнь — на 2,65% (до 2,0433), за июль — на 0,41% (до 2,0350), за август — увеличился на 3,10% (до 2,0980), за сентябрь — уменьшился на 1,04% (до 2,0762), за октябрь — на 1,18% (до 2,0517), за ноябрь — вырос на 2,77% (до 2,1086), за декабрь — снизился на 0,24% (до 2,1036), за год — снизился на 2,60%.

В 2018 году средний наличный курс доллара вырос на 9,09% (за декабрь — на 1,89%), в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.

Ранее сообщалось, что белорусский рубль занял третье место на территории бывшего СССР по укреплению к доллару США в ушедшем году,

За десять месяцев 2019 года население Беларуси на чистой основе продало банкам иностранной валюты на 638,3 млн долларов больше, чем купило.

Напомним, в 2020 году Беларусь должна направить на выплаты по госдолгу около 8,7 млрд рублей, при этом более чем на 90% долг этот валютный.