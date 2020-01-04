В Амстердаме начал действовать самый высокий в Европе налог для туристов

Власти Нидерландов будут взимать с гостей столицы по три евро за каждую ночь пребывания в дополнение к уже существующему налогу в 7% от стоимости жилья.

Налог для туристов, которые пользуются для проживания в Амстердаме сервисом бронирования Airbnb, повысится на 10% за ночь.

Как сообщает The Telegraph , власти Амстердама, который ежегодно принимает более 17 млн человек, в последнее время больше уделяют внимания не продвижению туризма, а управлению туристическими потоками.

С 1 апреля 2020 года «налог на проживание» начнет действовать в Турции. Его будут платить не сами туристы, а отели, кемпинги и владельцы гостевых домов.