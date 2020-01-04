Жителя Лиды приговорили к трем годам колонии за звонок о «минировании» ДК

Суд Лидского района приговорил местного жителя к трем годам в колонии строгого режима за выходку с лжеминированием Дворца культуры, сообщает пресс-служба суда.

Вечером 10 ноября мужчина позвонил в милицию и заявил, что заминирован Дворец культуры железнодорожников. На место выезжали экстренные службы, но ничего не нашли. Как оказалось, в тот вечер фигурант был пьян.

В суде мужчина признал вину. Учитывая, что тот уже не в первый раз заведомо ложно сообщил об опасности, суд приговорил его к трем годам лишения свободы.