Фотофакт. Водитель «Ровера» врезался в «Опель» и троллейбус в Гродно

ДТП произошло 4 января на пересечении улицы Пестрака и проспекта Янки Купалы.

По информации областной ГАИ, водитель Rover врезался в попутный Opel. После столкновения он продолжил движение и в районе мини-рынка «Брест» влетел в стоящий на запрещающий сигнал светофора троллейбус. От удара легковушка перевернулась.

Пострадавшего водителя Rover госпитализировали с травмами. Предварительно, мужчине стало плохо во время управления автомобилем.