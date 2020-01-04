Фотофакт. Водитель «Ровера» врезался в «Опель» и троллейбус в Гродно

/ Общество
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ДТП произошло 4 января на пересечении улицы Пестрака и проспекта Янки Купалы.

По информации областной ГАИ, водитель Rover врезался в попутный Opel. После столкновения он продолжил движение и в районе мини-рынка «Брест» влетел в стоящий на запрещающий сигнал светофора троллейбус. От удара легковушка перевернулась.

Пострадавшего водителя Rover госпитализировали с травмами. Предварительно, мужчине стало плохо во время управления автомобилем.
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Тэги: ДТП столкновение с троллейбусом Город: Гродно

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