Российский журналист продает с аукциона часы, подаренные ему Лукашенко

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Российский журналист Сергей Пархоменко выставил на продажу наручные часы, которые получил в подарок от президента Беларуси в 1997 году.

Это часы «Луч» модели 1801.1 с позолоченным корпусом и браслетом. На циферблате — герб Беларуси, на задней крышке — гравировка «Президент Республики Беларусь. А.Г.Лукашенко».

Все вырученные от продажи средства Пархоменко намерен передать фонду «Диссернет», который борется против махинаций в образовательной и научной деятельности, в частности, в области обороны диссертаций и присвоения научных званий в России.

По последним данным, за часы предлагают 50 000 российских рублей (около 1670 белорусских). Аукцион завершится в полночь 7 января.
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Тэги: часы подарок Лукашенко Персона: Сергей Пархоменко Александр Лукашенко

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