Установлена личность женщины, останки конечностей которой были найдены в сумке в Свислочи
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Сотрудники милиции установили личность женщины, останки которой были найдены 2 января в Свислочь. Обнаружено и тело погибшей.
Как
Спортивную сумку, в которой находились останки женских конечностей, обнаружили сотрудники коммунальной службы примерно в полдень 2 января в реке в районе пересечения проспекта Победителей и улицы Заславской.
В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий было проведено два обыска в квартире правозащитника Олега Волчека. В этой квартире зарегистрирован, но постоянно не проживает сводный брат Волчека. Вероятно, он общался с одной из пропавших в недавнее время девушек, личности которых отрабатывало следствие.