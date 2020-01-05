Установлена личность женщины, останки конечностей которой были найдены в сумке в Свислочи

Сотрудники милиции установили личность женщины, останки которой были найдены 2 января в Свислочь. Обнаружено и тело погибшей.

Как сообщает пресс-служба МВД, личность женщины была установлена сегодня в полдень

Спортивную сумку, в которой находились останки женских конечностей, обнаружили сотрудники коммунальной службы примерно в полдень 2 января в реке в районе пересечения проспекта Победителей и улицы Заславской.

В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий было проведено два обыска в квартире правозащитника Олега Волчека. В этой квартире зарегистрирован, но постоянно не проживает сводный брат Волчека. Вероятно, он общался с одной из пропавших в недавнее время девушек, личности которых отрабатывало следствие.