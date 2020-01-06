Балтика принесла в Беларусь фронтальные изменения — объявлен желтый уровень опасности

В понедельник утром и днем фронтальная система, смещающейся с Балтийского моря, будет определять погоду на территории Беларуси.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов страны выпадут осадки (в основном снег, мокрый снег, к вечеру с дождем); ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).

Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха: