Балтика принесла в Беларусь фронтальные изменения — объявлен желтый уровень опасности

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В понедельник утром и днем фронтальная система, смещающейся с Балтийского моря, будет определять погоду на территории Беларуси.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов страны выпадут осадки (в основном снег, мокрый снег, к вечеру с дождем); ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).

Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха:

  • Брест 0..+2°C;
  • Витебск 0..-2°C;
  • Гомель 0..-2°C;
  • Гродно -1..+1°C;
  • Могилев 0..-2°C;
  • Минск -1..+1°C.
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Тэги: погода

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