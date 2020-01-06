Балтика принесла в Беларусь фронтальные изменения — объявлен желтый уровень опасности
В понедельник утром и днем фронтальная система, смещающейся с Балтийского моря, будет определять погоду на территории Беларуси.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов страны выпадут осадки (в основном снег, мокрый снег, к вечеру с дождем); ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности).
Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха:
- Брест 0..+2°C;
- Витебск 0..-2°C;
- Гомель 0..-2°C;
- Гродно -1..+1°C;
- Могилев 0..-2°C;
- Минск -1..+1°C.