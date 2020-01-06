Меркель едет в Москву к Путину

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В конце этой недели феральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото из архива пресс-службы Кремля

По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, «очевидно, что канцлер обсудит с Путиным полыхающие сейчас очаги напряженности».

Кроме Меркель в делегации будет руководитель МИД Хайко Маас. Как сообщил Зайберт, будет обсуждена ситуацию на Ближнем Востоке, которая обострилась после убийства командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани.
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Тэги: Германия Россия-Германия Персона: Ангела Меркель Владимир Путин Город: Москва

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