Журналистку Ольгу Быковскую будут судить за акцию против интеграции с РФ

Член рады движения «За Свободу» Ольга Быковская вызвана в суд Советского района Минска, где 10 января будет рассматриваться протокол, составленный на нее за участие в несакционированной акции протеста против углубленной интеграции с Россией. Акция состоялась в белорусской столице 20 декабря.

Фото со страницы Ольги Быковской в соцсети носит иллюстративный характер

«На рассмотрении протокола буду. Послушаю, что скажут. Думаю, шансов на признание меня невиновной нет. Вопрос только в сумме штрафа или количестве суток административного ареста», — заявила БелаПАН Быковская.

26 декабря суд Советского района оштрафовал активистку и журналистку на 20 базовых величин (510 рублей) за участие в акции против интеграции с РФ 7 декабря. На суде Быковская не присутствовала, так как, по ее словам, была поздно оповещена о заседании. «Штраф буду обжаловать, но решение суда мне еще не прислали», — сказала Ольга Быковская.

Она подчеркнула, что в соответствии с Конституцией имеет право на свободу выражения.

Наиболее массовые несанкционированные уличные акции против интеграции Беларуси и России прошли в Минске 7, 8, 20, 21 и 29 декабря. За участие в них арестовано десять человек: Павел Северинец, Елена Толстая, Евгений Афнагель, Максим Винярский, Денис Урбанович, Алесь Чехольский, Стас Шашок, Максим Урбанович, Леонид Кулаков, Сергей Тихановский. По данным правозащитников, около 20 человек оштрафовано на общую сумму более 16 тыс. рублей.