Белорусский экипаж выиграл второй этап «Дакара» и лидирует в общем зачете

Экипаж Сергея Вязовича белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» стал победителем второго этапа ралли-рейда «Дакар-2020».

Второй этап привел гонщиков в город Неом на северо-западе Саудовской Аравии. Протяженность спецучастка составила 367 км.

Следом за белорусским экипажем приехали российские КамАЗы Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова.

«На самом деле сегодня была битва штурманов. Перед нами ошибся экипаж Антона Шибалова, и мы вышли на первую позицию. Потом настала наша очередь ошибаться, – поясняет пилот Сергей Вязович. – И всё же вплоть до самого финиша ехали первыми, пока Андрей Каргинов не обошёл нас в одном месте. Но буквально в 8 километрах до финиша мы оба начали «блуждать» по трассе. Наш штурман сориентировался раньше, что и решило судьбу этапа».

Два других белорусских экипажа прошли этап менее успешно. Алексей Вишневский занял 18-е место, Александр Василевский – 20-е. У обоих– почти часовое отставание от победителя. В генеральной классификации они находятся на 12-й и 13-й позиции.

Напомним, на первом этапе экипаж Сергея Вязовича занял второе место. После двух этапов впервые в истории всемирного ралли-рейда белорусский экипаж лидирует в общем зачете грузовиков.

Третий спецучасток будет кольцевым и пройдет в окрестностях города Неом. Боевыми будут 427 километров по камням и пескам. Гонщики проедут каньоны и горы, а заодно поднимутся на наивысшую точку текущего «Дакара» – 1400 метров над уровнем моря.