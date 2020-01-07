СК отказался возобновлять расследование по делу Завадского

Следственный комитет заявил об отсутствии оснований для возобновления приостановленного предварительного расследования об исчезновении в 1999 году оператора ОРТ Дмитрия Завадского.

Такой ответ 6 января 2020 года получила жена журналиста Светлана Завадская, сообщает DW .

Родственники пропавших бизнесмена Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского подали ходатайство о возобновлении предварительного следствия в конце декабря прошлого года после заявлений экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского об участии в похищении и убийстве экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Гаравский также высказывает предположение, что к исчезновению Завадского могли быть причастны бойцы СОБРа. Сам, говорит, тогда в операции не участвовал, у него был выходной, а вот коллег срочно вызвали на работу.

«Лица, осуществившие похищение Вашего мужа, установлены и осуждены за указанное преступление приговором Минского областного суда от 14.03.2002. Мнение Гаравского о похищении Д. Завадского иными лицами, высказанное им в интервью радиостанции „Немецкая волна“, не является основанием для возобновления приостановленного предварительного расследования», — написано в решении Следственного комитета на обращение Завадской.

Женщина назвала такой ответ отпиской и пояснила, что осужденным за преступление против ее мужа вменили в вину только его похищение, а дальнейшая его судьба так и не выяснена.

«Тогда, в 2002 году, все остановилось на том, что похитители передали Диму неким неустановленным лицам, дело об этом было выделено в отдельное делопроизводство, и я просила СК допросить тех, кого назвал Гаравский, чтобы выяснить, что это за неустановленные лица. Но мне дали ответ по другому — уже закрытому делу о похищении», — сказала Светлана Завадская. Она намерена обжаловать ответ СК в вышестоящих инстанциях.

В 2002 году Минский областной суд признал виновными в похищении Дмитрия Завадского и лишении его свободы, совершенном в составе вооруженной организованной группы, офицеров спецподразделения «Алмаз» Валерия Игнатовича и Максима Малика. Их приговорили к пожизненному заключению. Своей вины Игнатович и Малик не признавали ни на следствии, ни на суде.