СМИ: в Борисове 25-летняя сотрудница Следственного комитета покончила с собой, выбросившись с восьмого этажа

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25-летняя сотрудница Ошмянского районного отдела Следственного комитета покончила с собой в Борисове.


На берегу Днепра под Речицей повесился милиционер

Как пишет TUT.BY, девушка (родом из города на Березине) в последнее время работала в Ошмянах. Служба в РОСК была по душе, в бытовом плане тоже было все хорошо.

Читатель портала сообщил, что перед тем как совершить самоубийство, девушка оставила записку, в которой просит никого не винить.

Официально данную информацию в СК пока не подтвердили.

В конце ноября сообщалось, что в здании Первомайского РУВД столицы 56-летняя женщина совершила суицид.
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Тэги: самоубийство суицид Следственный комитет Город: Борисов

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