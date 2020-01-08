СМИ: в Борисове 25-летняя сотрудница Следственного комитета покончила с собой, выбросившись с восьмого этажа

25-летняя сотрудница Ошмянского районного отдела Следственного комитета покончила с собой в Борисове.

Как пишет TUT.BY , девушка (родом из города на Березине) в последнее время работала в Ошмянах. Служба в РОСК была по душе, в бытовом плане тоже было все хорошо.

Читатель портала сообщил, что перед тем как совершить самоубийство, девушка оставила записку, в которой просит никого не винить.

Официально данную информацию в СК пока не подтвердили.

В конце ноября сообщалось, что в здании Первомайского РУВД столицы 56-летняя женщина совершила суицид.