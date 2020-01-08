СМИ: в Борисове 25-летняя сотрудница Следственного комитета покончила с собой, выбросившись с восьмого этажа
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25-летняя сотрудница Ошмянского районного отдела Следственного комитета покончила с собой в Борисове.
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Читатель портала сообщил, что перед тем как совершить самоубийство, девушка оставила записку, в которой просит никого не винить.
Официально данную информацию в СК пока не подтвердили.
В конце ноября сообщалось, что в здании Первомайского РУВД столицы 56-летняя женщина совершила суицид.