МАРТ предложил обсудить проект указа о ценах на лекарства

Вынесен на общественное обсуждение проект указа «О ценах на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику, запасные части к ней».

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Документ размещен на Правовом форуме Беларуси. Организатор общественного обсуждения — Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Цель нового указа — «совершенствование порядка установления и применения цен» на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медтехнику, а также запасные части к ней.

Документ предлагает установить предельные размеры применяемой оптовой надбавки независимо от количества юрлиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации товара.

В обосновании к проекту указа отмечается, что в настоящее время нет необходимости регулировать цены на весь перечень медтоваров, которые приобретают учреждения здравоохранения через процедуры госзакупок.

Предлагается распространять действия ценового регулирования на товары по перечням, установленным Министерством здравоохранения, включающим наиболее значимые и востребованные товары, а также имеющие ограниченное предложение на рынке.

В отношении лекарственных средств документ предполагает распространить порядок ценообразования на перечень основных лекарственных средств, утвержденный постановлением Минздрава от 16 июля 2007 года № 65.

Проект документа также предполагает введение обязательного составления экономических расчетов, подтверждающих устанавливаемые отпускные цены.

Издание этого нормативного правового акта позволит создать равные условия для субъектов хозяйствования государственной и частных аптечных организаций, оптимизировать работу субъектов хозяйствования, осуществляющих оптовую и розничную реализацию лекарственных средств.

Распространение порядка установления оптовых и розничных цен на перечень основных лекарственных средств, а также перечень изделий медицинского назначения, медтехники и запасных частей к ней, говорится в обосновании к указу, «позволит сохранить и усовершенствовать механизм ценового регулирования, позволив субъектам хозяйствования самостоятельно устанавливать цены на товары, не включенные в перечень».

Отмечается, что современные условия конкуренции не вызовут подорожания лекарственных средств, цены на которые не регулируются, и роста индекса потребительских цен.