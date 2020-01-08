Пласидо Доминго даст в Минске единственный концерт

19 апреля на сцене Большого зала Дворца Республики выступит один из величайших теноров современности испанский оперный певец Пласидо Доминго.

Концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь, дирижер — Юджин Кон.

Репертуар Пласидо Доминго насчитывает 150 партий — невероятное число. Он около четырех тысяч раз поднимался на сцену, выступая в самых известных оперных театрах мира — от Ла Скала в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. В его репертуаре произведения на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках.

В дискографии Доминго записи более ста опер, альбомов с ариями, дуэтами и другими программами, которые принесли ему двенадцать премий «Грэмми», он снялся более чем в пятидесяти музыкальных клипах и получил две премии «Эмми».

В 1993 году Пласидо Доминго основал международный вокальный конкурс Operalia. Также Доминго является очень успешным дирижером — на его счету более 500 оперных спектаклей и симфонических концертов.

Пласидо Доминго был участником невероятно успешного проекта «Три тенора» вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом. Благодаря этому проекту оперное искусство приобрело миллионы новых почитателей по всему миру.

Билеты на минский концерт Пласидо Доминго уже поступили в продажу. Их цена — от 145 до 500 рублей.