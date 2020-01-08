Президент Эстонии отправила назад подаренное Россией крымское шампанское
Керсти Кальюлайд не приняла подаренную посольством России к ее дню рождения бутылку крымского шампанского.
Посольство России поздравило президента Эстонии с 50-летием, прислав ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Последнюю канцелярия президента отправила назад в посольство, сообщило издание
Официально администрация президента Эстонии не сообщает об этой ситуации.
Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас сообщил, что Эстония никогда не признает российскую аннексию Крыма.