Румас поставил основные задачи новому министру экономики

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас представил коллективу Министерства экономики нового главу ведомства Александра Червякова.

Фото: president.gov.by

Как сообщила пресс-служба правительства, Румас определил основные задачи, которые предстоит решать министру экономики. Как отметил руководитель правительства, ранее Александр Червяков, работая в Минэкономики на посту замминистра и первого замминистра, «вел такие крупные задачи, как разработка Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года». «Это чрезвычайно важный документ для нашей страны. Тем более что мы будем в ближайшее время уже работать над программой новой пятилетки», — сказал Румас.

«Вы знаете ту высокую планку, которую глава государства нам задал: рост ВВП к концу следующей пятилетки должен составить до 100 млрд долларов, — отметил премьер-министр. — Это основная задача». При этом, подчеркнул Румас, «это должны быть не просто цифры, которые покажут, что при росте экономики примерно в 5% в год эта задача может быть решена: все должно быть подкреплено конкретными проектами. Это и экспорт, и инвестиции».

Вторая задача, по словам Румаса, касается развития региональной политики. «Вы лично курировали программу и подготовку указа по Оршанскому району. Вы знаете, что этот проект сегодня находится в активной работе. Не все положения указа пока выполняются, но это предмет отдельного рассмотрения», — отметил премьер-министр.

Третья задача, по словам премьера, которую озвучил глава государства при назначении нового министра, — микроуровень. Он не должен ограничиваться сферой сельского хозяйства. «У нас есть проблемы и в промышленности. Я думаю, что все отраслевые министерства тоже ожидают помощи от Минэкономики», — сказал он.

«Еще один резерв и потенциальный драйвер развития экономики — сфера услуг. Здесь мы можем малыми капиталовложениями и усилиями сразу достигать быстрого роста. Поэтому очень важно Минэкономики построить работу со всеми отраслевыми министерствами, которые отвечают за сектора услуг, чтобы мы одинаково понимали и вместе решали эту задачу», — сказал Румас.