Белорусы будут платить за «шенген» 35 евро. Договор подписан

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8 января в Брюсселе Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмисии.

Фото пресс-службы МИД Беларуси

С белорусской стороны документы подписал министр иностранных дел Владимир Макей, со стороны ЕС —  комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон и заместитель премьер-министра — министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович. Хорватия сейчас является председательсбтвующей в Евросоюзе страной.

2 февраля вступит в силу новый европейский Визовый кодекс, по которому цена за шенгенскую визу вырастет до 80 евро. Для белорусов виза подешевеет до 35 евро после ратификации сторонами подписанного сегодня договора.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: визовое соглашение Беларусь-ЕС Персона: Владимир Макей Давор Божинович Ильва Йоханссон

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