Белорусы будут платить за «шенген» 35 евро. Договор подписан
Просмотров: 949
8 января в Брюсселе Беларусь и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмисии.
С белорусской стороны документы подписал министр иностранных дел Владимир Макей, со стороны ЕС — комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон и заместитель премьер-министра — министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович. Хорватия сейчас является председательсбтвующей в Евросоюзе страной.
2 февраля вступит в силу новый европейский Визовый кодекс, по которому цена за шенгенскую визу вырастет до 80 евро. Для белорусов виза подешевеет до 35 евро после ратификации сторонами подписанного сегодня договора.