Прокурор запросил смертную казнь двоим обвиняемым в убийстве учительницы

В Черикове продолжается суд по убийству учительницы и поджоге ее дома. На скамье подсудимых — два брата, которые жили по соседству с убитой.

Прокурор запросил для них высшую меру наказания 8 января, сообщили TUT.by в областном суде. Обвиняемые выступят с последним словом 9 января.

Дом Натальи горел рано утром 10 апреля прошлого года. Пожар потушили и обнаружили тело 47-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. Из дома пропал компьютер, который обнаружили в доме по соседству, у двоих братьев. Их задержали по подозрению в убийстве, и они сознались, что убийство и поджог — их рук дело.

По предварительной информации, между братьями и их бывшей учительницей был конфликт. Как сообщали силовики, женщина рассказала правоохранителям, что сестра братьев не исполняет должным образом свои родительские обязанности — молодая женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком. Из-за этого семью поставили на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении.

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.