Трамп обратился к нации после ударов Ирана

Во время ракетной атаки на американские базы в Ираке никто не погиб, сообщил Трамп, и анонсировал новые санкции пртив Ирана.

Президент США Дональд Трамп обратился к нации после ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке, передает Fox News .

Он заявил, что при нападении Ирана на военную базу США никто не пострадал и добавил, что пока он будет президентом США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие.

Трамп заявил, что не будет стремиться к эскалации с Ираном, а хочет продолжить кампанию максимального давления. Он добавил, что Иран отступает и «это хорошо для всего мира».

Также он объявил о введении новых жестких экономических санкции в отношении «иранского режима».