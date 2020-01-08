Трамп обратился к нации после ударов Ирана

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Во время ракетной атаки на американские базы в Ираке никто не погиб, сообщил Трамп, и анонсировал новые санкции пртив Ирана.

Президент США Дональд Трамп обратился к нации после ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке, передает Fox News.

Он заявил, что при нападении Ирана на военную базу США никто не пострадал и добавил, что пока он будет президентом США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие.

Трамп заявил, что не будет стремиться к эскалации с Ираном, а хочет продолжить кампанию максимального давления. Он добавил, что Иран отступает и «это хорошо для всего мира».

Также он объявил о введении новых жестких экономических санкции в отношении «иранского режима».
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Тэги: США-Иран Персона: Дональд Трамп

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