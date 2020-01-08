Российской блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину на три года

Александре Митрошиной, которой активисты сорвали встречу с киевскими подписчиками, запретили въезд на территорию Украины сроком на три года.

«Сейчас на посадке подошел сотрудник пограничного контроля, отвел меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 6.1.2023. Все объяснял вежливо и спокойно, представился, спросил, понимаю ли я украинский. И отвел обратно на посадку», — написала блогерша.в своем Telegram.

Полиция задержала двух активистов движения «Відсіч», которые сорвали выступление Митрошиной. В движении отметили, что их активисты пришли на мероприятие, чтобы поинтересоваться у Митрошиной, кому принадлежит Крым. По данным активистов, блогерша посещала полуостров в 2018 году, и заезжала на него не с территории Украины.

Позже Митрошина заявила, что не поддерживает аннексию Крыма и не имеет отношения к государственным российским СМИ.