Витебские строители обнаружили пять снарядов
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Строительная бригада нашла боеприпасы вечером 8 января при возведении дома по улице Короткевича.
По информации областного УВД, ржавые снаряды времен Второй мировой войны находились в котловане. Из-за наступившей темноты милиционерам пришлось выставить пост охраны.
Утром 9 января саперы войсковой части 5524 продолжили обследование объекта. В результате ими были найдены еще несколько снарядов и девять капсул.
Все боеприпасы уничтожили в безопасном месте.