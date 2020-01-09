Витебские строители обнаружили пять снарядов

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Строительная бригада нашла боеприпасы вечером 8 января при возведении дома по улице Короткевича.

Фото: vitebsk.mvd.gov.by

По информации областного УВД, ржавые снаряды времен Второй мировой войны находились в котловане. Из-за наступившей темноты милиционерам пришлось выставить пост охраны.

Утром 9 января саперы войсковой части 5524 продолжили обследование объекта. В результате ими были найдены еще несколько снарядов и девять капсул.

Все боеприпасы уничтожили в безопасном месте.
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Тэги: Вторая мировая война стройка снаряд Город: Витебск

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