Ученые научились избавляться от рака за секунду

Новаторский метод использует заряженные частицы вместо обычных рентгеновских лучей для проведения лучевой терапии.

Исследователи подтвердили эффективность метода протонной лучевой терапии рака, при котором весь курс лечения занимает менее одной секунды, пишет Daily Mail .

Чаще всего для лучевой терапии, помогающей избавиться от злокачественных опухолей, используется фотонное излучение. Однако в последнее время ученые начали проводить лечение с помощью метода флэш-терапии, при котором для облучения больных тканей используются протоны. Эффективность от этого такая же, а здоровые ткани повреждаются меньше.

Ученые из американского Онкологического центра имени Абрамсона при Пенсильванском университете провели сравнительное исследование, результаты которого подтвердили, что флэш-терапия примерно на две трети снижает риск побочных эффектов по сравнению с фотонной лучевой терапией.