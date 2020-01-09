В Абхазии недовольные итогами выборов штурмуют Администрацию президента

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По мнению политической партии «Айтайра», президенту Абхазии Раулю Хаджимбе необходимо уйти в отставку, дабы избежать кровопролития.

Иллюстрация pixabay.com

С таким заявлением оппозиция выступила после начала штурма Администрации главы государства. Не сумев ворваться в здание через выбитую дверь, протестующие пытаются пролезть в окна, пишет «Кавказский узел».

Силовикам, охраняющим здание администрации президента, удается сдерживать протестующих, несмотря на выбитые двери.

Протесты начались после президентских выборов, итоги которых обжаловал экс-кандидат Алхас Квициния. Однако Верховный суд страны не нашел оснований для удовлетворения иска, что и вызвало народное недовольство.

По официальным данным Хаджимба во вттоором туре набрал 47,39% голосов избирателей, а Квициния — 46,17%.
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Тэги: Абхазия акции протеста Персона: Рауль Хаджимба Алхас Квициния

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