«Белавиа» с июня начинает летать в испанский Реус

Авиакомпания «Белавиа» открывает новое направление — испанский Реус. Первый рейс запланирован на 4 июня.

Реус — это муниципалитет в Каталонии. Аэропорт расположен в четырех километрах от города. До столицы провинции города Таррагоны — 14 км. Расстояние до Барселоны — 108 км.

Реус — это своего рода въездные ворота в популярную курортную зону Коста-Дорада, протянувшуюся более чем на 200 км вдоль побережья. В Реусе есть авто- и железнодорожные вокзалы, откуда начинаются многие экскурсионные маршруты.

Самолеты в Реус из Минска будут летать дважды в неделю — по четвергам и воскресениям в 08:45. Обратный вылет планируется в 12:25. Время в пути составит 3 часа 45 минут.

Стоимость в одну сторону на тарифе Light — от 105 евро, туда-обратно — от 218 евро.

Пока в Испанию «Белавиа» летает только в Барселону.

В новом году в расписании «Белавиа» также появятся казахстанский Актау (со 2 июня) и австрийская Вена (с 29 марта).