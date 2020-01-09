«Белавиа» с июня начинает летать в испанский Реус

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Авиакомпания «Белавиа» открывает новое направление — испанский Реус. Первый рейс запланирован на 4 июня.

Реус — это муниципалитет в Каталонии. Аэропорт расположен в четырех километрах от города. До столицы провинции города Таррагоны — 14 км. Расстояние до Барселоны — 108 км.

Реус — это своего рода въездные ворота в популярную курортную зону Коста-Дорада, протянувшуюся более чем на 200 км вдоль побережья. В Реусе есть авто- и железнодорожные вокзалы, откуда начинаются многие экскурсионные маршруты.

Самолеты в Реус из Минска будут летать дважды в неделю — по четвергам и воскресениям в 08:45. Обратный вылет планируется в 12:25. Время в пути составит 3 часа 45 минут.

Стоимость в одну сторону на тарифе Light — от 105 евро, туда-обратно — от 218 евро.

Пока в Испанию «Белавиа» летает только в Барселону.

В новом году в расписании «Белавиа» также появятся казахстанский Актау (со 2 июня) и австрийская Вена (с 29 марта).
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Тэги: Белавиа Беларусь-Испания Город: Реус

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