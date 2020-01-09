Компании приближенного к Лукашенко олигарху готовы поставить в Беларусь в январе еще 600 тыс. тонн нефти

До конца первого месяца года нефтяные компании группы «Сафмар», которую контролирует известный российских олигарх Михаил Гуцериев, готовы поставить на белорусские НПЗ «еще около 600 тыс. тонн нефти».

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Как сообщил RNS источник, знакомый с планами группы, с 1 по 10 января нефтяные компании группы «Сафмар» должны поставить в Беларусь около 130 тыс. тонн нефти.

В вресс-службе «Сафмар» заявили, что добыча «черного золота» компаниями группы планируется в объеме 18 млн тонн, что позволит выполнить обязательства по поставке нефти на российский рынок в полном объеме, а также обеспечить поставку стратегического сырья в Беларусь.

Сегодня Лукашенко рассказал, почему отказался от предложенных Владимиром Путиным условий поставок нефти в Беларусь.

Ранее президент заявил, что в настоящее время страна оказалась в «очень остром периоде существования нашего государства».

Напомним, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. Новые контракты пока не подписаны. После прекращения поставок нефти Беларусь, в свою очередь, приостановила экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.