Глава «Правовой инициативы» встретилась с начальником милиции Минска

Недопуск адвоката к оппозиционным активистам Петру Маркелову и Станиславу Шашку обсудила председатель общественного объединения «Правовая инициатива» Виктория Федорова 9 января на встрече с начальником ГУВД Мингорисполкома Иваном Кубраковым.

Она отметила, что к Маркелову адвокат не могла попасть четыре дня, к Шашку — пять. Причиной недопуска сотрудники Центра изоляции правонарушителей называли занятость комнат для свиданий с адвокатами. На это были поданы жалобы в прокуратуру Минска и отдел Следственного комитета по Московскому району столицы.

«Кубраков сказал, что наше право было реализовано, — сообщила БелаПАН Федорова. — Но четыре-пять дней ожидания — это несерьезно. Нам предложили написать заявление на личном приеме с просьбой разъяснить, почему не допускали адвоката, и затем ознакомить с результатами проверки. Это формализм, никто не хочет с этими проблемами разбираться». Руководитель «Правовой инициативы» сообщила, что Маркелов, присутствовавший на встрече, соответствующее заявление написал.

Федорова отметила, что недопуск адвокатов к отбывающим административный арест — системная проблема. После того как будет получен ответ на заявление Маркелова, она будет добиваться приема у министра внутренних дел Юрия Караева. Аналогичные обращения будет подавать и Станислав Шашок.

«Проверка длится 15 дней, но ее могут продлить до месяца. Прием у Караева проходит в первую среду каждого месяца, и не факт, что успеем в феврале. Но в марте точно пойдем», — сказала юрист.

Федорова также сообщила, что Маркелов намерен обращаться в суд по поводу нарушения его права на защиту.

Активист инициативы Legalize Belarus Станислав Шашок отбывает с 26 декабря 15-суточный арест за участие в несанкционированной акции против интеграции с Россией. С 30 декабря до 3 января адвокаты, с которыми были заключены договоры на посещение Шашка, к подзащитному не допускались. Причиной недопуска сотрудники ЦИП называли занятость комнат для свиданий с адвокатами. Аналогичная ситуация произошла с активистом Legalize Belarus Петром Маркеловым, который отбывал административный арест за участие в другой акции против интеграции с РФ.

В связи с этим 3 января «Правовая инициатива» обратилась с открытым письмом к министру внутренних дел Юрию Караеву и старшему помощнику прокурора Минска Николаю Геращенко.