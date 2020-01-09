Лукашенко наградил председателя КГК и главу Брестской области орденами

Александр Лукашенко подписал указ о награждении большой группы (почти сто человек) орденами и медалями.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, высоких наград они удостоены за «многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение служебных обязанностей».

Так, к примеру, бывший начальник Генштаба Олег Белоконев получит орден «За службу Родине» II степени.

Начальник ракетных войск и артиллерии Геннадий Козловский, начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк и первый замначальника Республиканского отряда спецназа МЧС Андрей Метельский стали кавалерами ордена «За службу Родине» III степени.

Орден Почета достанется руководителю Комитета госконтроля Леониду Анфимову, главкому сборной Беларуси по самбо Вячеславу Коту, управляющей бригадой сельхозпредприятия «Гирки» (Вороновский район) Марии Козич, главе Брестской области Анатолию Лису…

Директор издательства «Мастацкая літаратура» Александр Бадак, первый проректор БГПУ им. Максима Танка Светлана Коптева, а также художник Валерий Шкарубо удостоены ордена Франциска Скорины.