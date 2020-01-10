По-весеннему тепло: в Беларуси сегодня до +7°С

/ Общество
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В пятницу в Беларуси будет по-весеннему тепло. Погода будет напоминать начало марта, а не первые дни января.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Во многих регионах страны пройдет дождь (в восточной части — с мокрым снегом). В некоторых районах сгустится туман.

Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха в регионах будет следующей:

  • Брест +4..+6°С;
  • Витебск +1..+3°С;
  • Гомель +1..+3°С;
  • Гродно +5..+7°С;
  • Могилев +1..+3°С;
  • Минск +2..+4°С.
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Тэги: погода дождь

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