По-весеннему тепло: в Беларуси сегодня до +7°С

В пятницу в Беларуси будет по-весеннему тепло. Погода будет напоминать начало марта, а не первые дни января.

По прогнозам синоптиков, будет облачно. Во многих регионах страны пройдет дождь (в восточной части — с мокрым снегом). В некоторых районах сгустится туман.

Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха в регионах будет следующей: