По-весеннему тепло: в Беларуси сегодня до +7°С
В пятницу в Беларуси будет по-весеннему тепло. Погода будет напоминать начало марта, а не первые дни января.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Во многих регионах страны пройдет дождь (в восточной части — с мокрым снегом). В некоторых районах сгустится туман.
Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха в регионах будет следующей:
- Брест +4..+6°С;
- Витебск +1..+3°С;
- Гомель +1..+3°С;
- Гродно +5..+7°С;
- Могилев +1..+3°С;
- Минск +2..+4°С.