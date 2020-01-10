Северинца освободили из ЦИП, но снова будут судить
Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец рано утром 10 января отпущен на свободу из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина после 15-суточного ареста.
«Сегодня меня подняли в камере ночью и приказали без объяснений собрать вещи. В коридоре уже ждали двое в штатском, – рассказал политик на своей странице в «Фейсбуке». – В дежурке выяснилось, что мне зачислили в срок 15 суток мое пятичасовое задержание 18 декабря и арест заканчивается сегодня в 6.45».
Как сообщил Северинец, его отвезли в Советский РУВ Минска, где оформили необходимые документы, а в начале восьмого объявили, что ему необходимо явиться к 12 часам в суд Советского района на очередное разбирательство,
Политик поблагодарил всех, кто поддерживал его, а также «тех, кто не побоялся выйти на акции за независимость 29 декабря и в другие дни». «Тем, кто присылал поздравления (мне их передавали в камеру пачками). Спасибо тем, кто 30-го и на Новый год запускали на Окрестина салюты и кричали «Жыве Беларусь!», тем, кто еще на сутках и получает штрафы, тем, кто передавал передачи и проявлял солидарность. Сокамерники были просто ошеломлены уровнем поддержки», – написал Северинец в «Фейсбуке».
Северинец с 26 декабря отбывал 15-суточный административный арест по решению суда Советского района Минска за участие в уличной акции против интеграции с РФ, которая прошла 7 декабря. Также в столице прошло еще три подобные акции 8, 20 и 21 декабря.
Как накануне заявил Александр Лукашенко, в настоящее время Беларусь «идет не просто по тонкому льду или по лезвию. Мы идем и шатаемся слева-направо, и не дай бог неверный шаг — потеряем всё».
В этой связи, считает глава государства, надо «прекратить «шатания» по мирным улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости. Надо прекратить разговоры о том, что кто-то хочет здрадзiць и сдать Беларусь».
Также, по словам главы государства, бог дал возможность на белорусской земле без кровопролития «построить, заложив основу с нуля, оставшись на обломках, осколках огромной империи, суверенное и независимое государство».
Поэтому, считает он, нельзя «спотыкаться о собственное нытье, о собственные разглагольствования и пожелания» и не использовать эту уникальную возможность.
Ранее он назвал «проплаченными» акции оппозиции против интеграции с Россией.