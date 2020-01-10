Северинца на месяц отправят за решетку

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец судом Советского района Минска 10 января осужден еще на 30 суток ареста за участие в акциях против интеграции с Россией 20 и 21 декабря.

Решение об арестах политика вынесла судья Вера Головкова.

Северинец на заседание суда не явился, и, как сообщила БелаПАН его жена Ольга, находится дома (на момент подготовки побликации).

Рано утром 10 января Северинец был отпущен на свободу из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина после 15-суточного ареста, который отбыл за участие в акции против интеграции с РФ 7 декабря.

Помимо арестов, Северинец должен выплатить штраф в размере 1,35 тыс. рублей за призыв к участию в несанкционированной акции против интеграции с Россией 20 декабря. Постановление о штрафе суд Центрального района Минска вынес 9 января, когда политик еще отбывал административный арест.

Несанкционированные уличные акции за независимость Беларуси и против интеграции с Россией прошли в Минске 7, 8, 20, 21 и 29 декабря.

Как накануне заявил Александр Лукашенко, в настоящее время Беларусь «идет не просто по тонкому льду или по лезвию. Мы идем и шатаемся слева-направо, и не дай бог неверный шаг — потеряем всё».

В этой связи, считает глава государства, надо «прекратить «шатания» по мирным улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости. Надо прекратить разговоры о том, что кто-то хочет здрадзiць и сдать Беларусь».

Также, по словам главы государства, бог дал возможность на белорусской земле без кровопролития «построить, заложив основу с нуля, оставшись на обломках, осколках огромной империи, суверенное и независимое государство».

Поэтому, считает он, нельзя «спотыкаться о собственное нытье, о собственные разглагольствования и пожелания» и не использовать эту уникальную возможность.

Ранее он назвал «проплаченными» акции оппозиции против интеграции с Россией.