Беленький, Губаревич, Ляльков, Шапутько, Багинская и другие активисты оштрафованы за акции протеста

10 января суды Минска продолжают рассматривать административные дела оппозиционных политиков, общественных активистов, журналистов и блогеров, которых обвиняют в участии в несанкционированных акциях против белорусско-российской интеграции, которые прошли 7, 8, 20 и 21 декабря.

Постановлением суда Первомайского района на 30 базовых величин (810 рублей) оштрафованы: зампредседателя Консервативно-христианской партии — БНФ Юрий Беленький, председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич, активисты Андрей Рогов, Галина Логацкая и Нина Багинская. Багинская осуждена за участие в двух акциях, общая сумма штрафов составила 1350 рублей.

Дело журналистки газеты «Новы час» Дианы Середюк судья Первомайского суда Максим Трусевич отправил на доработку. Середюк заявила, что не участвовала в акции 20 декабря, а находилась в это время в совершенно другом месте.

Суд Партизанского района постановил наказать штрафами оппозиционного политика Игоря Лялькова (810 рублей), защитницу Куропат Анну Шапутько (540 рублей) и общественную активистку Светлану Ковалькову (1350 рублей).

Кроме того, судья суда Партизанского района Анатолий Борисенок принял решение о переносе рассмотрения протокола в отношении сопредседателя движения солидарности «Разам» Вячеслава Сивчика. Обвиняемый в суд не явился, поскольку находится за пределами Беларуси. О дате нового заседания будет объявлено позже.

Суд Ленинского оштрафовал экс-кандидата в депутаты Данилу Лаврецкого на 30 базовых величин (810 рублей).

В суде Ленинского района сегодня планировали судить блогера Дмитрия Козлова. Накануне вечером блогер должен был выйти на свободу после 15-суточного ареста за участие в одной из акций протеста, но, как выяснилось, он остался в Оршанском ИВС.