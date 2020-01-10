Минский аэропорт второй год подряд признали самым пунктуальным в мире

Национальный аэропорт стал первым в топ-20 по пунктуальности полетов среди всех аэропортов мира в категории Small Airports — аэропорты с количеством обслуженных пассажиров от 2,5 до 5 млн в год.

Рейтинг составлен аналитической компанией OAG, сообщает пресс-служба аэропорта.

Источник: oag.com

Official Airline Guide (OAG) — исследовательская компания со штаб-квартирой в Британии, которая предоставляет информацию о статусе рейсов аэропортам, авиакомпаниям, обслуживающим компаниям, связанным с туризмом, компаниям, производящим самолеты, и консультантам по всему миру.