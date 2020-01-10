Елётнов и Смольский показали в спринте в Оберхофе лучшие результаты в карьере

Трое белорусов попали в очковую зону по итогам спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Лучшее время показал Роман Елётнов, занявший 14-е место (0+1; +1:31,8). Для 26-летнего Елётнова это наивысший результат в личных гонках на Кубке мира в карьере. До этого лучшим было 15-е место в спринте в Эстерсунде в сезоне-2015/2016.

Антон Смольский финишировал на 25-м месте (1+0; +1:56,1). Для 23-летнего Смольского это также лучший результат в карьере. До этого лучшим было прошлогоднее 26-е место также в спринте и также в Оберхофе.

31-летний Сергей Бочарников финишировал с 29-м временем (0+1; +2:05,7). Не удалась гонка у 24-летнего Максима Воробья, который на второй стрельбе допустил четыре промаха, финишировав на 97-й итоговой строке (1+4; +4:28,1).

Всего в спринтерской гонке приняло участие 110 биатлонистов. Победителем стал француз Мартен Фуркад, второе место занял его партнер по команде Эмильен Жаклен, третье — немец Йоханнес Кюн.

11 января в Оберхофе состоятся две эстафеты.