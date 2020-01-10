Тяжелую травму получил военнослужащий-контрактник Стародорожского гарнизона

В одной из воинских частей Стародорожского гарнизона военнослужащий контрактной службы получил тяжелую травму.

Как сообщила официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик, травма была получена при эксплуатации буксируемого гусеничного тягача в результате нарушения техники безопасности.

Пострадавшего с места ЧП забрали на реанимобиле сотрудники Главного военного клинического медицинского центра.

Из этических соображений Минобороны не уточняет характер травм, полученных военнослужащим, но подчеркивает, что травма тяжелая — экстренная медицинская помощь оказывается уже несколько часов. По неофициальной информации, у 23-летнего военнослужащего серьезно пострадали ноги.

Службу по контракту в этой части пострадавший проходил с января 2018 года.