Россельхознадзор продолжает не пускать продукцию из Беларуси

Сотрудники Россельхознадзора не разрешили поставку на территорию России крупной партии продукции из сырья аквакультуры норвежского происхождения.

Как сообщается, груз рыбных консервов для детского питания массой 9,5 тонны был задержан в пункте пропуска «Красная Горка».

В сопроводительных документах указано, что товар следовал к покупателю из Липецкой области. На руках у водителя имелись ветеринарные сертификаты.

Причиной не пропуска продукции на территорию РФ стало ранее принятое решение запрета на рыбную продукцию, изготовленную из норвежского сырья.

В декабре Россельхознадзор обратился в Минсельхозпрод Беларуси с просьбой не поставлять в Россию подобные товары. Просьба была объяснена неоднократными выявлениями остатков запрещенных и вредных веществ в сырье аквакультуры норвежского происхождения.