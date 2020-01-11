Россельхознадзор продолжает не пускать продукцию из Беларуси

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Сотрудники Россельхознадзора не разрешили поставку на территорию России крупной партии продукции из сырья аквакультуры норвежского происхождения.


В Россию не впустили партию свинины из Беларуси

Как сообщается, груз рыбных консервов для детского питания массой 9,5 тонны был задержан в пункте пропуска «Красная Горка».

В сопроводительных документах указано, что товар следовал к покупателю из Липецкой области. На руках у водителя имелись ветеринарные сертификаты.

Причиной не пропуска продукции на территорию РФ стало ранее принятое решение запрета на рыбную продукцию, изготовленную из норвежского сырья.

В декабре Россельхознадзор обратился в Минсельхозпрод Беларуси с просьбой не поставлять в Россию подобные товары. Просьба была объяснена неоднократными выявлениями остатков запрещенных и вредных веществ в сырье аквакультуры норвежского происхождения.
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Тэги: Россельхознадзор рыбная продукция

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