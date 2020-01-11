Китайские ученые назвали «напиток здоровых сосудов и сердца»
Сотрудники Китайской академии медицинских наук назвали напиток, который позволяет обезопасить сосуды и сердце.
Ученые пришли к выводу, что наиболее выраженный положительный эффект происходит при регулярном, длительном употреблении зеленого чая.
Если человек пьет чай минимум три раза в неделю, это может подарить ему здоровье и долголетие, пишет
Такой вывод китайские медики сделали на основе анализа состояния более 100 тыс. человек, которые были разделены на две группы:
- регулярно потребляющие чай (минимум три раза в неделю);
- редко или никогда не пьющие чай (менее трех раз в неделю).
Далее последовали многолетние наблюдения. Оказалось, что у людей из первой группы ишемическая болезнь сердца и инсульт фиксировались на 1,41 года позже, чем у второй. А их продолжительность жизни была на 1,26 года больше.
В целом у первой группы риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта был на 39% ниже, риск смертельных сердечных заболеваний и инсульта — на 56% и на 29% ниже риск смерти от всех причин.
По словам экспертов, в напитке содержится множество полифенолов, способных контролировать давление и прочие факторы риска сердечно-сосудистых недугов.
А вот черный чай, считают специалисты, не может похвастаться особой пользой, так как он ферментируется. Во время этого процесса полифенолы окисляются в пигменты, что ведет к потере антиоксидантных свойств.
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