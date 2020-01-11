Женскую эстафету в Оберхофе выиграли норвежки

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В немецком Оберхофе в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону завершилась женская эстафетная гонка.

Фото пресс-службы IBU

Первыми финишную черту пересекли спортсменки из Норвегии (это третья их победа в сезоне 2019/2020). До пьедестала почета также добежали шведки и француженки:

  1. Норвегия (Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф): 1 час 14 минут 11.6 секунды (0 штрафных кругов +11 дополнительных патронов);
  2. Швеция (Эльвира Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг): +21.1 секунды отставания от лидера (0+10);
  3. Франция (Жулия Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье, Жюстин Бреза): +33.1 (0+12).

Белорусский квартет (Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина) занял восьмое (лучшее в сезоне в этой дисциплине) место: +2:37.4 (1+10).
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Тэги: биатлон Город: Оберхоф

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