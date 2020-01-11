В Беларуси вновь дорожает бензин

Концерн «Белнефтехим» объявил о втором в новом году повышении цен на топливо на автозаправочных станциях. 12 января цены традиционно увеличатся на 1 копейку.

С воскресенья цены будут следующие:

бензин АИ-92-К5-Евро — 1,66 рубля за литр;

бензин АИ-95-К5-Евро — 1,76 рубля;

бензин АИ-98-К5-Евро — 1,98 рубля;

дизельного топлива — 1,76 рубля.

«Изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти», — сообщает госконцерн.

Из-за роста стоимости нефти для белорусских НПЗ «Белнефтехим» в 2018-м и до осени 2019 года практически еженедельно поднимал цену на автомобильное топливо.

С конца сентября рост приостановился более чем на месяц и вновь возобновился 24 ноября — спустя неделю после выборов в Палату представителей.

Предыдущий раз цены на топливо были повышены 5 января. «Белнефтехим» разместил подробное обоснование необходимости такого шага.

Среди прочего отмечалось, что за 2019 год цены на моторное топливо в среднем были увеличены на 13%, в то время как мировая котировка нефти выросла на 17%.

В январе 2020 года котировки нефти продолжают увеличиваться, достигая в отдельные периоды 68 долларов США за баррель.

При сложившемся уровне мировых цен «только в результате негативного влияния налогового маневра» в России стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на 20 долларов США за тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года.

«Для сохранения оптимального баланса соотношения «цена-качество» на продукцию белорусской нефтепереработки и защиты интересов автовладельцев повышение цен на автомобильное топливо производится поэтапно. Выбранная стратегия позволяет смягчить влияние изменения цен на нефтепродукты на экономику в целом и на каждого потребителя в частности», — убеждены в концерне.

На днях «Белнефтехим» рассказал о ситуации с поставками российской нефти на белорусские НПЗ. Напомним, Россия третьего января прекратила поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Ход переговоров об условиях поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы Лукашенко, судя по его заявлениям, не устроил.

После телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным — второго за последние два дня — он поручил искать альтернативные источники поставок.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не против поиска Беларусью альтернативных возможностей поставки нефти: «Если существуют какие-то более выгодные варианты для Беларуси, конечно, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодны, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации».