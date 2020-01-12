Лукашенко провел прием в канун старого Нового года для «единомышленников с твердой государственной позицией»

Нас много, но Беларусь у нас одна. И эта простая истина лежит в основе государственного суверенитета и независимости страны. Об этом заявил Александр Лукашенко 11 января на приеме от имени президента в канун старого Нового года.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Глава государства сравнил мир вокруг нас с океаном, который «бесконечно в последнее время штормит». «Беларусь в нем хоть и не самый большой, может быть, и небольшой, но довольно крепкий корабль, который мы должны сохранить», — сказал официальный лидер.

Он отметил, что 2020 год «будет по-своему особенным и станет таким, абсолютно таким, каким мы его с вами сделаем».

«Надо только, как и прежде, ценить и беречь то, что имеем, сохранять и развивать лучшее, разрабатывать и создавать самое передовое. В противном случае отстанем. А сплоченность, наша любовь к родине многократно приумножат наши силы для новых достижений», — заявил Лукашенко.

На прием в канун старого Нового года были приглашены, как выразился Лукашенко, «единомышленники с твердой государственной позицией» — высокопоставленные чиновники, представители силового блока, журналисты государственных СМИ, деятели культуры и искусства, ученые, учителя, врачи, представители общественных организаций, спортсмены.

«Каждый из вас должен отстаивать национальные интересы, в том числе в информационном пространстве. Это задача государственного масштаба. И вам ее решать, противопоставляя свои глубокие знания, мудрость, аналитический ум примитивным суждениям и порой откровенным спекуляциям», — обратился Лукашенко к участникам встречи, сообщает пресс-служба президента.