В Слонимском районе на пожаре погиб мужчина — забыл выключить электроплитку

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Пожар с гибелью человека произошел поздно вечером 11 января в деревне Бойки Слонимского района.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило спасателям в 23:23. Огонь уничтожил кровлю и перекрытия, повредил стены и имущество.

Под обломками сгоревших конструкций был обнаружен труп хозяина дома — мужчины 1965 года рождения.

Причина пожара устанавливается. Не исключается, что огонь вспыхнула из-за оставленной без присмотра включенной в сеть электроплитки.

Всего за минувшие сутки на территории Гродненской области произошло три пожара, сообщает МЧС. Помимо жилого дома в Бойках, горели неэксплуатируемый птичник в деревне Новоорловичи Слонимского района и квартира в девятиэтажке на проспекте Якуба Коласа в Гродно.
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Слоним

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