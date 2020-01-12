В Слонимском районе на пожаре погиб мужчина — забыл выключить электроплитку

Пожар с гибелью человека произошел поздно вечером 11 января в деревне Бойки Слонимского района.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило спасателям в 23:23. Огонь уничтожил кровлю и перекрытия, повредил стены и имущество.

Под обломками сгоревших конструкций был обнаружен труп хозяина дома — мужчины 1965 года рождения.

Причина пожара устанавливается. Не исключается, что огонь вспыхнула из-за оставленной без присмотра включенной в сеть электроплитки.