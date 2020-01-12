Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления
Сегодня погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления (в дневные часы по северу скажется влияние малоактивного атмосферного фронта).
Ожидается облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется (дождь и мокрый снег прогнозируются только в некоторых районах Витебщины).
Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый (порывами до 15-18 м/с). Температура воздуха 0..+6°C:
- Брест +3..+5°C;
- Витебск 0..+2°C;
- Гомель 0..+2°C;
- Гродно +4..+6°C;
- Могилев +1..+3°C;
- Минск +1..+3°C.
Утром на дорогах сохранится гололедица. В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.