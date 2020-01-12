Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

/ Общество
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Сегодня погоду на территории республики будет формировать область повышенного атмосферного давления (в дневные часы по северу скажется влияние малоактивного атмосферного фронта).

Ожидается облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется (дождь и мокрый снег прогнозируются только в некоторых районах Витебщины).

Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый (порывами до 15-18 м/с). Температура воздуха 0..+6°C:

  • Брест +3..+5°C;
  • Витебск 0..+2°C;
  • Гомель 0..+2°C;
  • Гродно +4..+6°C;
  • Могилев +1..+3°C;
  • Минск +1..+3°C.

Утром на дорогах сохранится гололедица. В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.
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Тэги: погода

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