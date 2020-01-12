Каким телефоном пользуется глава КГБ Валерий Вакульчик

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Председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик «засветил» телефон, которым пользуется в обычной (неслужебной) жизни.

Глава отечественной спецслужбы на приеме от имени президента вместе с министром спорта Сергеем Ковалючуком смотрели на своих гаджетах мужскую эстафету на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Как видно на фото, у Вакульчика, который также является председателем наблюдательного совета Белорусской федерации биатлона, iPhone американской компании Apple.

Ранее сообщалось, что в ходе указанного приема Александр Лукашенко вручил ордена Почета высокопоставленным белорусским чиновников.
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Тэги: iPhone КГБ смартфон Персона: Валерий Вакульчик Сергей Ковальчук

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