Каким телефоном пользуется глава КГБ Валерий Вакульчик

Председатель Комитета госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик «засветил» телефон, которым пользуется в обычной (неслужебной) жизни.

Глава отечественной спецслужбы на приеме от имени президента вместе с министром спорта Сергеем Ковалючуком смотрели на своих гаджетах мужскую эстафету на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Как видно на фото, у Вакульчика, который также является председателем наблюдательного совета Белорусской федерации биатлона, iPhone американской компании Apple.

Ранее сообщалось, что в ходе указанного приема Александр Лукашенко вручил ордена Почета высокопоставленным белорусским чиновников.