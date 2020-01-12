Лукашенко рассказал, каким будет 2020 год

Александр Лукашенко считает, что сегодня нельзя «сбавлять скорость и отклоняться от выбранного нами пути». Об этом он заявил во время приема, устроенного в канун старого Нового года.

Фото пресс-службы президента

Глава государства, как передает его пресс-служба, подчеркнул, что «Беларусь у нас одна». Он отметил, что эта истина является фундаментом «государственного суверенитета и независимости страны».

Проводя аналогии, Лукашенко заметил, что если сравнивать мир с океаном, то Беларусь в нем «хоть и небольшой», но «довольно крепкий корабль, который мы должны сохранить».

Наступивший 2020 год будет «по-своему особенным и станет таким, абсолютно таким, каким мы его с вами сделаем».

Он подчеркнул, что главная задача «ценить и беречь то, что имеем, сохранять и развивать лучшее, разрабатывать и создавать самое передовое».

Ранее сообщалось, что в ходе указанного приема Александр Лукашенко вручил ордена Почета высокопоставленным белорусским чиновникам.

Напомним, на торжественной церемонии вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий деятелям культуры и искусства Александр Лукашенко заявил, что наша страна оказалась в «очень остром периоде существования».

По его словам, «мы идем не просто по тонкому льду или по лезвию. Мы идем и шатаемся слева-направо, и не дай бог неверный шаг — потеряем всё».