Лукашенко рассказал, каким будет 2020 год
Александр Лукашенко считает, что сегодня нельзя «сбавлять скорость и отклоняться от выбранного нами пути». Об этом он заявил во время приема, устроенного в канун старого Нового года.
Глава государства, как передает его пресс-служба, подчеркнул, что «Беларусь у нас одна». Он отметил, что эта истина является фундаментом «государственного суверенитета и независимости страны».
Проводя аналогии, Лукашенко заметил, что если сравнивать мир с океаном, то Беларусь в нем «хоть и небольшой», но «довольно крепкий корабль, который мы должны сохранить».
Наступивший 2020 год будет «по-своему особенным и станет таким, абсолютно таким, каким мы его с вами сделаем».
Он подчеркнул, что главная задача «ценить и беречь то, что имеем, сохранять и развивать лучшее, разрабатывать и создавать самое передовое».
Ранее сообщалось, что в ходе указанного приема Александр Лукашенко вручил ордена Почета высокопоставленным белорусским чиновникам.
Напомним, на торжественной церемонии вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий деятелям культуры и искусства Александр Лукашенко заявил, что наша страна оказалась в «очень остром периоде существования».
По его словам, «мы идем не просто по тонкому льду или по лезвию. Мы идем и шатаемся слева-направо, и не дай бог неверный шаг — потеряем всё».