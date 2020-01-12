Саснович успешно прошла отбор и вышла в основную сетку турнира в Аделаиде

Вторая ракетка белорусского тенниса Александра Саснович успешно завершила квалификацию на турнире ВТА категории Премьер в австралийской Аделаиде.

В заключительной встрече наша соотечественница взяла верх над немкой Татьяной Марией — 7:6 (7:3), 6:0.

Теперь Саснович ожидает новый вызов — поединок 1/16 финала.

Напомним, что завтра в Аделаиде свой первый матч на турнире проведет первая ракетка отечественного тенниса Арина Соболенко. Ее соперницей будет китаянка Се Шувэй.