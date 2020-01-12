Лидера Партии БНФ Григория Костусева тоже будут судить за участие в антиинтеграционной акции

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В отношении председателя Партии БНФ Григория Костусева сотрудники Шкловского РОВД составили протокол за участие в акции против интеграции с Россией, которая прошла в Минске 20 декабря.


Объявлен сбор средств для осужденных участников акций против союза с Россией

«10 января побывал в Шкловском РОВД, где на меня составили протокол по ч. 1, ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированном мероприятии в Минске, — написал политик на своей странице в "Фейсбуке". — Документы из Московского РОВД Минска поступили в местный РОВД 27 декабря 2019 года. В протоколах опроса фигурируют Кашинский Денис Владимирович и Поляков Максим Владимирович — сотрудники милиции, проживающие в Минске».

Политик не согласен с тем, что он нарушил законодательство, о чем сделал соответствующую отметку в протоколе: «С протоколом не согласен, так как в мероприятиях, нарушающих законодательство Республики Беларусь, не участвовал».

На какую дату назначен суд над политиком, пока неизвестно, отмечает БелаПАН.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Партия БНФ акция протеста Персона: Григорий Костусёв Денис Кашинский Максим Поляков

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