Лидера Партии БНФ Григория Костусева тоже будут судить за участие в антиинтеграционной акции

В отношении председателя Партии БНФ Григория Костусева сотрудники Шкловского РОВД составили протокол за участие в акции против интеграции с Россией, которая прошла в Минске 20 декабря.

«10 января побывал в Шкловском РОВД, где на меня составили протокол по ч. 1, ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированном мероприятии в Минске, — написал политик на своей странице в "Фейсбуке". — Документы из Московского РОВД Минска поступили в местный РОВД 27 декабря 2019 года. В протоколах опроса фигурируют Кашинский Денис Владимирович и Поляков Максим Владимирович — сотрудники милиции, проживающие в Минске».

Политик не согласен с тем, что он нарушил законодательство, о чем сделал соответствующую отметку в протоколе: «С протоколом не согласен, так как в мероприятиях, нарушающих законодательство Республики Беларусь, не участвовал».