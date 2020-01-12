Мякяряйнен выиграла масс-старт в Оберхофе, Кривко стала шестой

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала победительницей гонки с общего старта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

При сложнейших ветровых условиях на стрельбище Мякяряйнен на четырех огневых рубежах допустила всего один промах. Сегодняшняя победа для финской биатлонистки стала 27-й в личных гонках в Кубке мира и первой в этом сезоне.

Накануне, 11 января, Кайса Мякяряйнен отметила день рождения — ей исполнилось 37 лет.

Второе место заняла Тириль Экхофф из Норвегии (4 промаха; +30,2), третьей стала еще одна представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройселанд (3 промаха; +35,0).

Единственная белорусская биатлонистка Ирина Кривко отлично провела три четверти дистанции, к четвертой стрельбе подойдя без промахов всего в нескольких секундах за Мякяряйнен. Но заключительная стрельба не удалась — 4 промаха.

В итоге Кривко финишировала с 6-м результатом, проиграв Мякяряйнен 1 мин. 40,7 секунды.

Сегодня в Оберхофе пройдет и мужской масс-старт, в котором примет участие белорусский биатлонист Роман Елётнов.