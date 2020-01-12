КамАЗ увеличил преимущество перед МАЗами после седьмого этапа «Дакара»

Экипаж Сергея Вязовича белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» занял пятое место на седьмом этапе ралли-рейда «Дакар», но отставание от лидеров увеличилось.

Победителем заезда вновь стал россиянин Андрей Каргинов из команды «КамАЗ-мастер». В общем зачете экипаж Вязовича по-прежнему идет третьим, но отставание от лидера выросло до 46 минут.

«Ничего сложного на трассе не было. Плоский этап, ехали, как по асфальту, но с короткими заходами на небольшие дюны. На прямиках по-прежнему не можем ехать на максимальной скорости. Ничего поделать не можем. С каждых 100 километров проигрываем где-то две минуты. На таком типе покрытия наш автомобиль не может держать максимальную скорость», — рассказал Сергей Вязович.

МАЗ Алексея Вишневского показал девятое время. В общем зачете экипаж находится на восьмом месте, отставая почти на 3 часа 50 минут.

Александр Василевский приехал в двадцатке. В общем зачете его экипаж занимает 12-ю строчку с разницей в 4 часа 36 минут от лучшего результата.

Восьмой ралли-заезд пройдет в окрестностях города Вади-ад-Давасир. Спецучасток составит 477 километров.